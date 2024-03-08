رئيسة نيوكاسل تكشف عن مفاجأة مدوية بشأن مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

يبدو أن مشاركة الأندية السعودية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باتت قريبة، بعد الرهان الذي تقدمه المملكة بشكل كبير على كرة القدم وبمبالغ استثنائية.

وتحدثت عدة تقارير مؤخرا عن إمكانية مشاركة الفرق السعودية في المسابقات الأوروبية، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يواصل نفي هذا الأمر، لكن كانت آخر من فعلت ذلك هي أماندا ستافيلي، الرئيسة التنفيذية لنادي نيوكاسل يونايتد، وهي مساهمة أقلية بنسبة 10 بالمئة في الفريق الإنجليزي الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات السعودي في العام 2021.

وقالت ستافيلي خلال حديثها في قمة "بلومبرغ" للاعبين المحترفين بمدينة جدة: "أنا متأكدة تماما أنه سيكون هناك ناد سعودي في دوري أبطال أوروبا. لا أعرف متى، لكن بمعرفتي بالسعوديين، لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا".

وأوضحت أنها تدرس الاستثمار الشخصي في ناد سعودي خلال الفترة المقبلة، قائلة: "لما لا، ستكون فكرة جميلة نظرا للنمو الاستثنائي للدوري خلال السنوات الماضية. أنا أحب دوري روشن وشاهدته يتطور. من المثير حقا أن نرى المنافسة تنمو هناك".

وكانت ستافيلي قادت عملية الاستحواذ المدعومة من السعودية على نيوكاسل في عام 2021، حيث أدت هذه الصفقة إلى تطور النادي الإنجليزي بشكل كبير، وعاد في الموسم الحالي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة 20 عاما.

المصدر: goal + وكالات