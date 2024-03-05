محاكمة لاعبة تشيلسي بسبب "إساءة عنصرية ضد شرطي"

ستمثل الأسترالية سام كير لاعبة نادي تشيلسي أمام محكمة في إنجلترا، بعد أن دفعت ببراءتها من تهمة إهانة عنصرية بحق ضابط شرطة في لندن، بحسب ما ذكر ممثلو الادعاء.

وأفاد متحدث باسم شرطة العاصمة إن الحادثة قديمة وتعود إلى 30 يناير من العام الماضي في تويغنهام، في الضواحي الجنوبية الغربية للندن، وأنها حصلت أثناء قيام ضابط شرطة بالرد على خلاف حول أجرة ركوب سيارة أجرة.

ومن المتوقع أن تمثل كير (30 عاما) أمام المحكمة في فبراير 2025، وقد تؤدي التهمة المتعلقة بسلوك "التهديد أو الإساءة أو الإهانة" إلى فرض غرامة أو عقوبة السجن إذا ثبتت.

وتعتبر كير، المولودة لأب إنجليزي من أصول هندية وأم أسترالية، شخصية رياضية بارزة في أستراليا وواحدة من أشهر لاعبات كرة القدم للسيدات.

وظهرت أفضل هدافة في تاريخ أستراليا (69 هدفا في 128 مباراة) العام الماضي على غلاف لعبة فيديو "فيفا" جنبا إلى جنب مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وتغيب كير عن الملاعب منذ يناير الماضي بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

AFP

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ويعود الفضل إلى كير في المساعدة في تعزيز الشعبية المتزايدة لكرة القدم للسيدات في أستراليا والعالم.



ولعبت كرة القدم وفقا للقوانين الأسترالية في صغرها، وحلمت بالدفاع عن قميص ناديها الأحب ويست كوست إيغلز، مثل شقيقها الأكبر.

وتحولت إلى كرة القدم في سن الثانية عشرة، وشاركت لأول مرة على المستوى الدولي في ودية أمام إيطاليا عام 2009، واظهرت موهبة كبيرة في سن الـ 15 عاما.



واشتهرت بسرعتها وخفة حركتها وإجادتها للضربات الرأسية، بالإضافة إلى احتفالاتها المميزة بالأهداف، وغادرت إلى الولايات المتحدة في عام 2013 لتدافع عن ألوان أندية ويسترن نيويورك فلاش وسكاي بلو إف سي وشيكاغو ريد ستارز.



وبعد انتقالها إلى تشلسي في 2020، بلغت مستويات عالية، وتهافتت عليها الشركات لتوقيع الاعلانات معها على غرار نايكي وماستركارد.



وسجلت وصيفة الإسبانية أيتانا بونماتي الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 الهدف الوحيد في فوز تشلسي على مانشستر يونايتد 1-0 في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي الموسم الماضي. كما رصعت سجلها بالفوز بالنسخ الأربع الاخيرة من الدوري الانجليزي وبالكأس ثلاث مرات وكأس الرابطة مرتين. سجلت 99 هدفا في 128 مباراة في جميع المسابقات للبلوز.

وفي عام 2019، أصبحت كير أول أسترالية على الاطلاق (رجالا وسيدات) تسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائيات كأس العالم (فرنسا).

المصدر: "أ ب"