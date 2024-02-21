أبرز المرشحين لخلافة توخل بعد إعلان بايرن ميونخ رحيله عن النادي

بعد خسارته آخر ثلاث مباريات له في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع مدربه توماس توخل بإنهاء ارتباطهما بنهاية الموسم الحالي.

وسيظل توخل مسؤولا عن البايرن حتى الصيف، لكن النادي البافاري بدأ من الآن البحث عن مدرب جديد.

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وبحسب توقعات "skybet"، فإن مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، يتصدر قائمة المرشحين لخلافة توخل، لكن الفريق البافاري قد يجد صعوبة كبيرة في إقناع المدرب الإسباني الشاب (42 عاما) الذي يرتبط أيضا بتدريب فريقه السابق ليفربول خلفا ليورغن كلوب الذي سيرحل عن "الريدز" مع نهاية الموسم الحالي.

ورجحت "skybet" أيضا أن يتوجه البايرن إلى تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل مؤخرا من منصبه في نادي روما بسبب سوء النتائج.

أما المرشح الثالث فقد يكون الخيار المثالي للبايرن، وهو المدرب الألماني يورغن كلوب. فالدوري الألماني مألوف جدا لكلوب، حيث فاز بالعديد من الألقاب في ألمانيا خلال فترة عمله في بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى ذلك، وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع النادي الألماني خلال موسم 2012-2013.

ومع ذلك، يبقى خيار كلوب صعبا جدا بعدما أكد المدرب بنفسه قي يناير الماضي أنه لن يشرف على أي فريق أو منتخب عندما يرحل عن ليفربول في الصيف، قبل أن يعود مارك كويسك، وكيل أعمال كلوب يوم الأربعاء، ويؤكد نفس كلام موكله.

أما المرشحون الثلاثة الآخرون فهم الفرنسي زين الدين زيدان، والنرويجي أولي جونار سولشاير، والإيطالي أنطونيو كوني، ولا يرتبط المدربون الثلاثة في الوقت الحالي بأي فريق أو منتخب.

المصدر: ديلي ميل