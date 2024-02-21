بايرن ميونخ يعلن رحيل مدربه توخل نهاية الموسم الجاري

أعلن بايرن ميونخ بطل ألمانيا يوم الأربعاء رحيل مدربه توماس توخل في نهاية الموسم الحالي، بعيد تراجع أداء ونتائج الفريق البافاري في الفترة الأخيرة.

وقال المدير التنفيذي لبايرن، يان كريستيان دريزن: "في نقاش جيد ومفتوح (مع توخل)، توصلنا إلى قرار متبادل بإنهاء تعاوننا في الصيف".

New direction for the new season: FC Bayern and Thomas Tuchel to end their working relationship in the summer.



🔗 https://t.co/nKsSeKx3kkpic.twitter.com/1q22LRSMcy — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 21, 2024

من جهته أشار توخل في البيان "حتى ذاك الحين، سأواصل أنا وجهازي الفني بالتأكيد بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح".

وكشف دريزن أن بايرن سيبحث عن "مسار رياضي جديد" تحت قيادة مدرب جديد.

وكان توخل تولى قيادة عملاق الكرة الألمانية في نهاية مارس 2023 بعد فترة قضاها في تشيلسي الإنجليزي (2021-2022) وسابقا في باريس سان جيرمان الفرنسي (2018-2020)، بدلا من يوليان ناغلسمان الذي أقيل على نحو مفاجئ.

ووقع حينها المدرب الألماني عقدا مع البايرن حتى 30 يونيو 2025، لكنه عدل الآن لينتهي في 30 يونيو 2024، وفقا لما كشفه بايرن.

ودخل الفريق البافاري مؤخرا في أزمة فنية غير مسبوقة منذ أعوام بعيدة حيث تعرض لثلاث هزائم متتالية، من بينها أمام لاتسيو 1-0 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأخرى أمام باير ليفركوزن في الدوري بنتيجة كبيرة 3-0، قبل أن تتعمق جراحه بخسارة مؤلمة أمام بوخوم 2-3 في نهاية الأسبوع الماضي، ليصبح البايرن متخلفا عن ليفركوزن المتصدر بثماني نقاط قبل 12 مرحلة من نهاية الدوري الألماني.

ولم يكن الموسم الأول لتوخل على رأس بايرن مثاليا على حد سواء، حيث استهله بالخروج من ربع نهائي كأس ألمانيا وودع مسابقة دوري الأبطال من الدور ربع النهائي على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يفوز بلقب الدوري الألماني بشق الأنفاس وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.

المصدر: وكالات