نادي النصر السعودي ينعي الأمير ممدوح

ودع نادي النصر السعودي لكرة القدم أحد رموزه الرياضيين وقائده الأسبق الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 79 عاما.

وكتب نادي النصر عبر حسابه في منصة "إكس": "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة قائد النصر السابق وعضو الشرف الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي #النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة قائد النصر السابق وعضو الشرف الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز .

تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته . pic.twitter.com/gEWi6nAjgQ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 20, 2024

وعرف الأمير ممدوح بن سعود بعشقه الكبير لنادي النصر، حيث ارتدى قميص "العالمي" كلاعب خلال الفترة من 1968 وحتى 1976، محققا عددا كبيرا من البطولات والألقاب، من بينها كأس الملك وكأس ولي العهد والدوري، قبل أن يعتزل كرة القدم ويتولى منصب مدير الكرة بالنادي في أكثر من فترة.

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ولم يبتعد الأمير ممدوح بن سعود عن النصر أبدا حتى بعد اعتزاله اللعب وتركه المناصب الإدارية، ليستمر عضو شرف داخل النادي، ليظل محبا وداعما دون توقف، سواء داخل الملاعب وخارجها.

انتقل إلى رحمة الله تعالى

لاعب ومدير الكرة السابق وعضو شرف

نادي النصر صاحب السمو الملكي

الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود



اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى

من الجنة أحر التعازي لأسرة الفقيد وذويه

ومحبيه pic.twitter.com/9Ucjm80Fjk — ماجد العالمي 46 (@majed9_999) February 20, 2024

وابتعد الأمير ممدوح بن سعود عن الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف مرضه، قبل أن توافيه المنية صباح اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT + وكالات