صورة زوجة حارس ريال مدريد تثير بلبلة

أثارت زوجة حارس ريال مدريد أندريه لونين، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما نشرت صورة فسرها البعض على أنها نقد مبطن لزميله كيبا أريزابالاجا.

ونشرت أناستاسيا ناستاسيكا، زوجة لونين، صورة لها بموقع "إنستغرام"، عقب فوز ريال مدريد على جاره أتلتيكو (5-3)، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكانت الصورة من احتفال الثنائي بالكريسماس، بينما أردفتها بعبارة "بكل تأكيد، رقم 1"، في إشارة غير مباشرة لأحقيته بحراسة مرمى الريال.

Real Madrid goalkeeper Andriy Lunin's wife aims dig at Kepa Arrizabalaga in now-deleted Instagram post 😳https://t.co/Mkjb8uFxYj — Mail Sport (@MailSport) January 11, 2024

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وأرادت زوجة لونين بهذه العبارة، لفت أنظار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، لزوجها بعدما استقبل أريزابالاجا 3 أهداف، أحدها بخطأ منه، أمام الأتليتي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، إلى قيام زوجة الحارس الأوكراني بحذف الصورة بعدما وضعت لونين في حرج بالغ مع زميله.

ويلعب لونين ضمن صفوف الميرينجي منذ عام 2018، لكنه ليس أساسيا، حتى بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا في الرباط الصليبي.

وتعاقد النادي الملكي الصيف الماضي مع كيبا على سبيل الإعارة من تشيلسي، ليظل لونين حبيسا لمقاعد البدلاء.

المصدر: "وسائل إعلام"