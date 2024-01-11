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لقطة فيديو تتسبب بثورة ضد لاعب ريال مدريد

الرياضة

لقطة فيديو تتسبب بثورة ضد لاعب ريال مدريد
AFP
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أثارت لقطة خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على الأراضي السعودية الجدل، كان بطلها أنطونيو روديغر مدافع الملكي.

 والتقطت الكاميرات المدافع روديغر وهو يقوم بـ"قرص" المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد في صدره بطريقة غريبة استفزت الأخير بشكل واضح، ولم يشاهدها حكم اللقاء لذلك لم يتلق الألماني أي بطاقة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة وعلق البعض أن الأمر كان على سبيل المزاح، بينما هاجمه البعض واتهمه باستخدام أساليب غير لائقة لاستفزاز الخصوم.

وقال الصحفي سانتياغو سيرغورا عبر شبكة "أوندا سيرو": "ما فعله روديغر بموراتا كان قبيحا للغاية وكان يستحق الطرد عليه".

وفاز ريال مدريد على أتلتيكو بنتيجة 5-3، وينتظر مواجهة الفائز من برشلونة وأوساسونا، في المباراة النهائية يوم الأحد القادم.

وسجل للملكي أنطونيو روديغر، وفيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، وستيفان سافيتش (هدف عكسي)، وإبراهيم دياز في الدقائق (20، 30، 85، 115، 122)، بينما أحرز لأتلتيكو ماريو هيرموسو، وغريزمان، وروديغر (هدف عكسي) في الدقائق (7، 37، 78).

المصدر: "وسائل إعلام"

 

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