أول رد لنجم الريال على صافرات استهجان الجماهير السعودية في ديربي مدريد

علق الألماني توني كروس نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني على صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نظيره أتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الحالي.

وانتهت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، بفوز الميرنغي 5-3.

وقال توني كروس عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "كان الأمر ممتعا اليوم، والجمهور كان مذهلا".

That was fun today! Amazing crowd😍 — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

Saudi fans loudly boo German Toni Kroos, Real Madrid player, against Atletico Madrid in the Spanish Super Cup in Riyadh. Kroos had previously strongly attacked and criticised Saudi Arabia and confirmed his refusal to play there. #SpanishSuperCup#RealMadridAtleticopic.twitter.com/fUkmSAkbb9 — Mohamed Alkaoud _محمد القاعود (@melkaaoud) January 11, 2024

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وتأتي تصريحات كروس، كنوع من الاستفزاز لما حدث معه خلال لقاء أتلتيكو مدريد، حيث شارك كبديل بدلا من لوكا مودريتش في الدقيقة 67 من زمن المباراة قبل نهائي كأس السوبر.

وأطلقت الجماهير السعودية المتواجدة في ملعب الأول بارك والذي يحتضن مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، صافرات استهجان على كروس منذ دخوله في اللحظة الأولى إلى ملعب المباراة كبديل.

ويأتي غضب الجماهير السعودية في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مديد، من كروس بسبب تصريحات اللاعب السابقة في أكثر من مناسبة ضد الكرة السعودية ودوريها في أكثر من مناسبة، والتي كان آخرها عند انتقال اللاعب الشاب جابري فيغا للأهلي.

وكان كروس أكد على أن سوق الانتقالات السعودية يعد خطرا على الدوريات الأوروبية، متهما اللاعبين الذين انتقلوا إلى دوري روشن السعودي بأنهم ذهبوا من أجل المال فقط.

ومن جانبه، علق مدربه كارلو أنشيلوتي على هذا الموقف، فقال عقب المباراة مستاء: "لا أعلم سبب الاستهجان على كروس تحديدا، وتوني كذلك لم يفهم السبب!".

يذكر أنه من المنتظر أن يلتقي ريال مدريد في النهائي بالفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام اليوم الخميس.

المصدر: twitter/ToniKroos