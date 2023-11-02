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انظر إلى ميسي!.. رئيس البرازيل يهاجم نيمار

الرياضة

انظر إلى ميسي!.. رئيس البرازيل يهاجم نيمار
AFP
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تعرض نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي لانتقادات حادة، وسط أجواء نشوة ليونيل ميسي، بالفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.

وقال لولا دا سيلفا رئيس البرازيل: "ميسي قدوة لجميع شبابنا، فأي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية، يجب أن يسير على خطاه".

مضيفا: "يجب أن تكون محترفا، فالأمور لن تسير على ما يرام بحضور الحفلات، وكثرة التجمعات الخارجية مع الأصدقاء".

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من جانبها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن تعليقات الرئيس البرازيلي، يقصد بها نيمار، الذي أثار ضجة جديدة بحفل صاخب منذ أيام في البرازيل.

وأضافت أن النجم البرازيلي، أقام حفلا في قصره الخاص القريب من ريو دي جانيرو، تسربت صوره وأخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل الأمر بزوجة نيمار، برونا بيانكاردي، للاستياء من الموقف، حيث كتبت عبر حساباتها  الرسمية: "لا تتوقع أن يتغير الشخص، إذا لم ير أي مشكلة في تصرفاته".

ويستعد النجم البرازيلي، البالغ 31 عاما، لإجراء جراحة الرباط الصليبي، يوم الخميس، التي ربما تبعده عن الهلال لنهاية الموسم الجاري.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة البرازيل وأوروغواي في تصفيات مونديال 2026، لينتهي موسمه الأول بقميص الهلال سريعا.

وانتقل نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الجاري، قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، ووقع عقدا مدته موسمين.

المصدر: "وسائل إعلام" 

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