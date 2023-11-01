خلاف حاد بشأن جراحة نيمار

فجرت شبكة "غلوبو سبورت" البرازيلية مفاجأة حيث أكدت أنه "رغم مرور أسبوعين على إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، فإن نجم الهلال السعودي لم يخضع لجراحة في الركبة حتى الآن".

وأصيب نيمار خلال مواجهة البرازيل وأوروغواي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن نادي الهلال أن نيمار يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

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وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن نيمار يخطط لإجراء الجراحة، غدا الخميس، في البرازيل تحت إشراف رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، لكن نادي الهلال لم يمنح اللاعب الموافقة النهائي على هذا الأمر حتى الآن.

وكشفت الشبكة البرازيلية "غلوبو سبورت" أن مدة غياب نيمار عن الملاعب ستكون 10 أشهر.

وكان رودريغو لاسمار مسؤولا عن إجراء عملية جراحية لنيمار عندما تعرض لكسر في قدمه اليمنى عام 2018، كما أشرف على علاج نجم الهلال عند إصابته الأخيرة في أربطة كاحله الأيسر.

وذكرت الشبكة البرازيلية أن خلافا وقع بين نيمار والهلال حول هوية الطبيب الذي سيجري الجراحة، حيث يريد النادي السعودي أن يجري الجراح الفرنسي الشهير برتراند سونيري-كوتيت هذه العملية، خاصة أنه متخصص في الإصابات الخطيرة للركبة.

وعلى الجانب الآخر، يضغط الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من أجل أن يجري الطبيب رودريغو لاسمار هذه الجراحة.

المصدر: "وسائل إعلام"