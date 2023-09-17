سباق جائزة سنغافورة لـ"فورمولا 1".. ساينز يقطع سلسلة انتصارات فيرستابن (فيديو)

قطع الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، السلسلة القياسية لانتصارات النجم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1.

ونجح كارلوس ساينز في الفوز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الـ16 من بطولة العالم لسيارات فورمولا 1، لينهي هيمنة فيرستابن الذي فاز في السباقات الـ10 الماضية، وساهم وكمل سلسلة من 15 انتصارا متتاليا لفريقه ريد بول.

A grandstand finish to a glittering race! 🤩



The Smooth Operator is back! 💪#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/9reQvOpYkf — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

وكان النجم ماكس فيرستابن، قد حطم الرقم القساسي للنجم الألماني سيباستيان فيتل الذي حقق 9 انتصارات متتالية في وقت سابق،

وتفوق ساينز على الثنائي البريطاني، لاندو نوريس، سائق مكلارين، ولويس هاميلتون، سائق مرسيدس، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما اكتفى ماكس فيرستابن بالمركز الخامس، خلف شارل لوكلير، سائق فيراري، الذي احتل المركز الرابع في السباق.

وحقق كارلوس ساينز مع فريقه فيراري إنجازا تاريخيا، بعدما بات أول سائق يفوز بسباق في الموسم الحالي من بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1، من غير فريق "ريد بول".

ورفع كارلوس ساينز رصيده بعد هذا الفوز، إلى 142 نقطة، معززا موقعه في المركز الخامس على سلم ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1.

بينما يغرد ماكس فيرستابن بمفرده على عرش الصدارة برصيد 374 نقطة، وبفارق كبير وصل إلى 151 نقطة عن أقرب ملاحقيه زميله المكسيكي سيرخيو بيريز، لويس هاميلتون في المرتبة الثالثة برصيد 180 نقطة، ومن ثم الإسباني فرناندو ألونسو، سائق "أستون مارتن" في المركز الرابع برصيد 170 نقطة.

DRIVER STANDINGS (with seven rounds to go)



Hamilton leapfrogs Alonso up to third 📈#F1#SingaporeGPpic.twitter.com/GpaC1u6jQC — Formula 1 (@F1) September 17, 2023

كما يتصدر فريق "ريد بول" قائمة الصانعين برصيد 597 نقطة، متقدما بفارق 308 نقاط على وصيفه فريق "مرسيدس"، ومن ثم فريق "أستون مارتن" في المركز الثالث برصيد 217 نقطة.

المصدر: RT