هازارد يسخر من ريال مدريد بعد أسابيع من فسخ عقده

سخر البلجيكي إيدين هازارد من ناديه السابق ريال مدريد خلال حفل التكريم الذي نظمه له اتحاد كرة القدم في بلاده بمناسبة اعتزاله اللعب دوليا.

وتم تكريم هازارد من قبل الاتحاد البلجيكي في حفل أقيم على ملعب "الملك بودوان" على هامش مباراة منتخب "الشياطين الحمر" ضد النمسا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024).

ولم يحسم هازارد مستقبله مع كرة القدم عقب فسخ عقده قبل عام من نهايته مع ريال مدريد، لكنه أكد جاهزيته التامة لمواصلة اللعب.

وقال هازارد في تصريحات صحيفة: "من الناحية الجسدية ما زلت مستعدا لمواصلة اللعب".

وأضاف ضاحكا:"لدي الكثير من الطاقة لأنني كنت مستريحا طوال السنوات الثلاث الماضية"، في إشارة منه إلى قلة مشاركاته مع ريال مدريد.

وتابع البلجيكي أنه "في الأيام السابقة قرأت الكثير من الهراء عني، لكني أؤكد لكم أنني ما زلت قادرا على مواصلة لعب كرة القدم الاحترافية. حاليا وبعد هذه السنوات الصعبة أريد قضاء الوقت مع عائلتي وأن أذهب إلى إجازة مثل أي شخص عادي".

The greatest Belgian footballer of all time.



Goodbye Eden Hazard. pic.twitter.com/htnP61kKPu — E. Hazard Tweets (@EHazardTweets) June 17, 2023

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وودع هازارد البالغ 32 عاما الجماهير البلجيكية على إيقاع الموسيقى، وجال في الملعب عبر سيارة مكشوفة، في وقت هتفت الجماهير باسمه.

وخلال الحفل سدد هازارد 33 كرة نحو المدرجات بواقع واحدة عن كل هدف سجله في مسيرته الدولية مع منتخب بلجيكا.

وسأل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم هازارد عن الأشخاص الذين يريد دعوتهم للحفل وماذا يريد لتناول العشاء في هذا اليوم "العاطفي"، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

فأجاب هازارد مازحا: "لا أريد شيئا مميزا يكفي فقط أن نتناول الهامبرغر وبعض البطاطس المقلية".

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشلسي صيف عام 2019، وشارك في 76 مباراة فقط بجميع البطولات.

وقرر هازارد الاعتزال دوليا في ديسمبر 2022 بعد خروج منتخب بلجيكا من الدور الأول من مونديال قطر أواخر العام الماضي.

وشارك هازارد مع منتخب بلاده في 126 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدفا وقدم لزملائه 36 تمريرة حاسمة في الفترة بين 2008 و2022.

وظهر هازارد مع منتخب بلجيكا في بطولتين لكأس أوروبا (يورو 2016، يورو 2020)، و3 نسخ لكأس العالم (البرازيل 2014، روسيا 2018، قطر 2022)، وكان أفضل إنجاز تحقيق المركز الثالث في المونديال الروسي.

المصدر: "وكالات"