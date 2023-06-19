تصرف غير مفهوم من بنزيما ضد ريال مدريد

قام كريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي الجديد، بتصرف غريب تجاه فريقه السابق ريال مدريد عقب رحيله عن "سانتياغو برنابيو" معقل الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إذ قام مهاجم "النمور" الجديد البالغ من العمر 35 عاما، بإلغاء متابعة ريال مدريد عبر "إنستغرام" في تصرف غير مفهوم، كما تابع فريق الاتحاد بعد الانضمام لهم.

غرابة تصرفه تأتي باعتبار بنزيما هو ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 354 هدفا بعد كريستيانو رونالدو برصيد 450 هدفا، ورحيله عن النادي الإسباني لم يتم بصورة سيئة وابتعدت الدراما عن نهاية مشواره بقميص "المرينغي" حتى هذه اللحظة.

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والغريب أيضا أن بنزيما لا يزال يتابع حسابات زملائه السابقين في ريال مدريد ولم يلغ متابعتهم، كما أنه لا يزال يتابع فريقه الأسبق ليون الفرنسي.

الأمر أثار استغراب جمهور النادي الملكي، خاصة وأنه لم يكن هناك أي جفاء خلال الفترة الأخيرة.

وكان اتحاد جدة أحدث ضجة واسعة في سوق الانتقالات مؤخرا، بتعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

المصدر: RT