الصحافة الغربية تشكل "فريق الأحلام" في الدوري السعودي

تفاعلت الصحافة الغربية مع التحركات غير المسبوقة للأندية السعودية في سوق انتقالات اللاعبين العالميين مؤخرا، خصوصا بعد ارتباط العديد من النجوم بالانتقال لدوري روشن للمحترفين.

وأفردت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية تقريرا عن نجوم الدوريات الكبرى المستهدفين من الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، ما هما إلا البداية، وسيتبعهما لاعبون كبار آخرون.

واستعرضت الصحيفة أسماء اللاعبين الذين دخلت معهم الأندية السعودية، وكونت منهم فريق الأحلام المنتظر ظهوره في الدوري السعودي.

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وضمت تشكيلة فريق الأحلام المحتملة بحسب "ديلي ميل" الأسماء التالية:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: سيرجيو راموس - كيبلير بيبي - كاليدو كوليبالي.

الوسط: نجولو كانتي - سيرجيو بوسكيتس - رياض محرز - ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - نيمار دا سيلفا - كريم بنزيما.

المصدر: "وسائل إعلام"