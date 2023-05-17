رد فعل غاضب للنجم الجزائري سعيود بعد استبداله في لقاء الطائي والنصر (فيديو)

انفعل المهاجم الجزائري أمير سعيود بشدة لحظة استبداله في مباراة فريقه الطائي ضد النصر، أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وشارك سعيود في التشكيلة الأساسية لفريقه الطائي، قبل أن يقرر مدربه الروماني ميريل رادوي تغييره في الدقيقة 68 بزميله السعودي نواف القميري، لكن اللاعب الجزائري لم يتقبل قرار مدربه، وانفجر غضبا على دكة البدلاء حيث قام برمي مقاعدها وسط استغراب من جميع الحاضرين، في مشهد أثار جدلا كبيرا بين جماهير الفريق.

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أمير سعيود اثناء استبداله



pic.twitter.com/euBUuvtY3R — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 16, 2023

وبرر سعيود في تصريح لقناة "الرياضية" السعودية عقب المباراة تصرفه بالقول: "عادي، أمور عادية تحصل لأنني كنت أحب إتمام المباراة، وفي الأخير المدرب عنده القرار الأخير".

🎙 أمير سعيود - لاعب الطائي: لقطتي بعد التبديل طبيعية، وتحصل في كرة القدم.#الطائي_النصر | #SSCpic.twitter.com/bYOzhePk2h — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023

وأوضح "لا أريد تضخيم الأمور بشكل أكبر، كنت أريد إسعاد الجمهور".

وانتهت المباراة بفوز النصر على الطائي بهدفين دون رد، حيث سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (ركلة جزاء) والبرازيلي أندرسون تاليسكا الهدفين في الدقيقتين 52 و80.

المصدر: الرياضية السعودية