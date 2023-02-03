أوروبا تحدد موعد البت في مسألة السماح للروس بالمشاركة في المسابقات الدولية

كشف وزير الشباب والرياضة الأوكراني، فاديم غوتسايت، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في البلاد، عن أن وزراء الرياضة في الدول الأوروبية سيناقشون مسألة السماح للروس بالمنافسة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن غوتسايت، قوله: "تعقد بريطانيا قمة لوزراء الرياضة الأوروبيين في 10 فبراير لمناقشة قضية قبول الروس والبيلاروس. رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا يدعمون أوكرانيا، وقد أصدرت هذه الدول الثلاث بيانا بالفعل، وأنتم تعلمون ذلك".

في 25 يناير 2023، دعت اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات الرياضية إلى النظر في إمكانية مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في البطولات الدولية في وضع محايد.

في 2 فبراير الجاري، دعا وزراء الرياضة في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا اللجنة الأولمبية الدولية إلى منع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

في وقت سابق، قال رجل الأعمال الصربي نيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، إنه لا يمكن استبعاد الرياضيين من المشاركة في المسابقات فقط بسبب جنسيتهم.

المصدر: "russian.rt.com"