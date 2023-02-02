السعودية تكشف عن موقفها من انضمام روسيا للاتحاد الآسيوي

كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، عن موقف بلاده من انضمام روسيا لقارة آسيا، لتكون عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال وزير الرياضة السعودي في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، ضمن مشاركته مع الوفد السعودي في الكونغرس الآسيوي 2023، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وشهد فوز بلاده بحق استضافة كأس آسيا 2027: "إذا سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضا الاتحاد الآسيوي، وكانت هناك فائدة لقارة آسيا، فلا أعتقد أن هناك مشكلة في ذلك".

وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم، قد ألمح في ديسمبر الماضي، لاحتمال الانتقال من قارة أوروبا إلى آسيا، بعد أن تعرضت المنتخبات والأندية الروسية للحظر من المنافسات الأوروبية بسبب أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الروسي دعا في وقت لاحق إلى اجتماعات مكثفة لاستئناف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلا أن رئيس الاتحاد الروسي، ألكسندر ديوكوف، لم يستبعد سعي اتحاده للحصول على عضوية الاتحاد الآسيوي في مرحلة لاحقة، بقوله: "مهمتنا هي العمل على عودة أنديتنا والمنتخب الوطني إلى المنافسات الرسمية. سنعمل على خيار العودة إلى مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أقرب وقت ممكن. إذا فهمنا أن هذا مستحيل، فسنتجه لخيار العمل على الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

يذكر أن منتخب روسيا لكرة القدم استبعد من المشاركة في المباريات الدولية الرسمية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا".

ولم يتمكن منتخب روسيا من المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وعن دوري الأمم الأوروبية، كما سيغيب عن جولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

في عام 2022، خاض المنتخب الروسي ثلاث مباريات ودية: مع قيرغيزستان (2-1) في شهر سبتمبر، وكذلك مع طاجيكستان (0-0)، وأوزبكستان (0-0) خلال شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات