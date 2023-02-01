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دولة عربية تفوز بشرف استضافة كأس آسيا 2027

الرياضة

دولة عربية تفوز بشرف استضافة كأس آسيا 2027
twitter/theafcdotcom
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.

وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027، عقب إعلان الاتحاد القاري، يوم الاثنين الماضي، انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: "تم اخطار الاتحاد الآسيوي رسميا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي".

وكانت اتحادات الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، قبل انسحابها جميعا.

المصدر: "twitter/theafcdotcom" 

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