أمريكا تؤيد مشاركة روسيا في المحافل الرياضية مع حظر استخدام العلم والنشيد

أيدت الولايات المتحدة الأمريكية السماح لرياضيي روسيا وبيلاروس بالمشاركة في المسابقات الرياضة الدولية في وضع محايد، مع معارضتها رفع علمي البلدين وشعاراتهما والنشيد الوطني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحفيين: "إن الولايات المتحدة أيدت تعليق عضوية الاتحادات الرياضية الروسية والبيلاروسية في الاتحادات الرياضية الدولية"، لكن إذا تمت دعوة الرياضيين الى حدث دولي مثل الألعاب الأولمبية "فيجب أن يكون واضحا تماما أنهم لا يمثلون دولتي روسيا أو بيلاروس".

وشددت على أنه "يجب أيضا حظر استخدام الأعلام والشعارات والأناشيد الرسمية لدولتي روسيا وبيلاروس".

ووفقا للمتحدثة، فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة "تدعم تعليق عضوية الهيئات الرياضية الوطنية لروسيا وبيلاروس في الاتحادات الرياضية الدولية، وإبعاد الأشخاص المرتبطين ارتباطا وثيقا بالدولتين الروسية والبيلاروسية، بمن فيهم مسؤولون حكوميون بمناصب ذات نفوذ في الاتحادات الرياضية الدولية مثل مجالس الإدارة واللجان المنظمة، وكذلك تعليق تنظيم المسابقات الدولية في أراضي هاتين الدولتين".

يذكر أنه في نهاية فبراير 2022، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية بمنع الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وفي 25 يناير 2023، قدمت توصية جديدة، مقترحة السماح للرياضيين غير المشاركين بنشاط في دعم العملية العسكرية الخاصة بالمشاركة في المسابقات الدولية في وضع محايد.

وفي وقت لاحق، أشار رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تطلب من الرياضيين الروس إدانة العملية الخاصة.

المصدر: "tass.ru"