الخارجية الروسية: التحالف في الرياضة ضد روسيا يتشكل بسبب الخوف من المنافسة

صرحت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن تحالفا غربيا يتشكل ضد الرياضيين الروس والبيلاروس، بسبب الخوف من منافستهم.

ونقلت وكالة "ريا" عن زاخاروفا قولها: "هذا شيء يتعارض ببساطة مع الرياضة العالمية، عندما يتم بناء تحالف داخل الرياضة العالمية لمنع رياضيين من بلدان أخرى. قولوها ببساطة كما هي، اكشفوا عن أوراقكم... أنتم ببساطة تخشون المنافسة. أنتم لا تعرفون كيف تقاومون الرياضيين الروس. لقد رأيتم برعب أن هذه الرياضة قد تم إحياؤها من جديد وبقوة متجددة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي".

وحثت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 25 يناير الماضي، الاتحادات في مختلف الألعاب الرياضية على النظر في إمكانية السماح للروس بالمشاركة في المنافسات الدولية في وضع محايد. في الوقت نفسه، يقترح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية الخاصة في أوكرانيا.

بينما دعا المجلس الأولمبي الآسيوي في 26 يناير الماضي، الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي ستقام في مدينة هانغتشو الصينية، خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر 2023.

وفي 30 يناير الماضي، أصبح معروفا أن بولندا وبريطانيا ستشكلان تحالفا للدول ضد مشاركة الروس في أولمبياد باريس 2024. وقد أعلنت لاتفيا وليتوانيا والدنمارك والنرويج وإستونيا بالفعل استعدادها للانضمام إلى التحالف.

المصدر: "russian.rt.com"