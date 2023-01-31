روسيا وإيران تعدان لتوقيع مذكرة تعاون بين اللجنتين الأولمبيتين للبلدين

أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية أنها تعمل مع اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية للتوقيع على مذكرة تعاون بينهما.

وذكرت الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الروسية، أن هذا الموضوع تمت مناقشته عبر شبكة الإنترنت من قبل الأمين العام للجنة الأولمبية الروسية روديون بليتوخين ونظيره الأمين العام للجنة الأولمبية الإيرانية مناف هاشمي.

وأوضحت أن الوثيقة تسمح بإقامة فعاليات مشتركة في مجال التعليم، وتنظيم التدريبات وغيرها من الفعاليات في مختلف أنواع الرياضة، وتقديم التأشيرة والدعم العلمي والمنهجي.

وتستخدم اللجنتان الأولمبيتان من خلال الشراكة بينهما، الفرص بنشاط من خلال تبادل الخبرات، مما يساهم في تعزيز المبادرات في الساحة الرياضية الدولية.

وحثت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 25 يناير الجاري، الاتحادات في مختلف الألعاب الرياضية على النظر في إمكانية السماح للروس بالمشاركة في المنافسات الدولية في وضع محايد. في الوقت نفسه، يقترح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "russian.rt.com"