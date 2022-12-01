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بفضل مونديال قطر.. لقاء بين 3 أشقاء سوريين بعد 13 عاما على فراقهم (فيديو)

الرياضة

بفضل مونديال قطر.. لقاء بين 3 أشقاء سوريين بعد 13 عاما على فراقهم (فيديو)
AFP
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شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اجتماع ثلاثة أشقاء سوريين لأول مرة منذ 13 عاما على افتراقهم جراء الحرب في سوريا.

ونشرت شبكة قنوات الكاس، عبر حاسبه الرسمي على موقع "تويتر"، لقاء مصورا للأشقاء السوريين الثلاثة، لثناء حضورهم مونديال قطر 2022، وذلك بعد 13 عاما على فراقهم.

وقال مهدي كوبش، وهو أحد الأشقاء الثلاثة خلال اللقاء: "13 سنة صارلي ما شفت أخوي، إجيت عالدوحة من أسبوع حتى التقي معه، وحاليا ناطرين أخونا جاي من القاهرة.. الحمد لله قطر جمعتنا بعد 13 سنة، كانت فرصة عظيمة إنو ألتقي فيهم بعد 13 سنة بفضل المونديال".

المصدر: "twitter/alkasschannel"

مونديال قطر

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