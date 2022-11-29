مونديال قطر 2022.. الـ"فيفا" يحقق بهتافات كراهية من مشجعي كرواتيا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) فتح إجراءات تأديبية ضده بسبب إهانات بعض المشجعين الكرواتيين لحارس مرمى كندا ذي الأصول الصربية.

وتوجه مشجعون من كرواتيا، خلال المواجهة ضد منتخب كندا (4-1) يوم الأحد الماضي، في الجولة الثانية لمونديال قطر 2022، بإهانات لحارس مرمى كندا ميلان بوريان، وهو من أصل صربي، ولد في كرواتيا قبل أن يفر منها وهو طفل.

ورفع بعض مشجعي كرواتيا لافتة خلال المباراة مسيئة لحارس مرمى كندا، مكتوب عليها: "كنين 95 - لا أحد يركض مثل بوريان"، وأشارت إحدى هذه اللافتات إلى عملية عسكرية عام 1995 أنهت حرب استقلال كرواتيا، وأثناء العملية وبعدها، فر أكثر من مئتي ألف شخص من أصول صربية من البلاد، بمن فيهم عائلة بوريان.

وجاء في بيان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، أن الحركة بدأت "بسبب السلوك التمييزي وهتافات الكراهية لبعض المشجعين الكرواتيين في المباراة ضد كندا، وكذلك بسبب لافتات بمضمون مماثل".

وفي تصريحات للحارس الكندي ميلان بوريان بعد المباراة ضد كرواتيا، قال: "سمعت أنهم صرخوا وقاموا بسبي، هذا يظهر جهلهم. ليس لدي ما أعلق به على هذا الأمر، إنه يتحدث عنهم فقط".

يذكر أن كرواتيا تتصدر قائمة المجموعة السادسة لكأس العالم برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المغرب، ومن ثم بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وكندا في المرتبة الرابعة من دون نقاط، وودعت البطولة.

وستواجه كرواتيا بلجيكا يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما ستلعب كندا ضد المغرب.

المصدر: وكالات