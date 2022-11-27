مجموعة المغرب.. كرواتيا تقلب الطاولة على كندا في مونديال 2022 (فيديو)

حول المنتخب الكرواتي تأخره بهدف أمام نظيره الكندي إلى فوز (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية ضمن مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل المدافع الكندي ألفونسو ديفيز هدف التقدم "التاريخي" لمنتخب بلاده مبكرا في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.

ورد المنتخب الأوروبي الصاع صاعين، في الشوط الأول، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، أندريه كراماريتش، وماركو ليفايا، في الدقيقتين (36، 44) على الترتيب.

وعاد أندريه كراماريتش في الدقيقة 70 ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده، بتسديدة أرضية زاحفة ومتقنة في الزاوية اليسرى الميتة.

واختتم لاعب خط الوسط الكرواتي لوفرو ماير رباعية بلاده بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 4 نقاط، وقفز إلى مركز الصدارة في جدول ترتيب المجموعة السادسة (F) متجاوزا بفارق الأهداف نظيره المغربي، ويليهما منتخب بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم كندا في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT