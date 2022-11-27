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شاهد.. هدف تاريخي في مونديال قطر 2022

الرياضة

شاهد.. هدف تاريخي في مونديال قطر 2022
AP Themba Hadebe
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أحرز المدافع الكندي ألفونسو ديفيز باكورة أهداف منتخب بلاده بتاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراته أمام نظيره الكرواتي اليوم الأحد، في مونديال قطر 2022.

وفاجأ ألفونسو ديفيز الجميع بتسجيل هدف التقدم "التاريخي" لمنتخب بلاده مبكرا بعد دقيقة واحدة و7 ثوان فقط من انطلاق صافرة بداية اللقاء على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، وهو الأول لكندا في تاريخ كأس العالم، والأسرع في مونديال قطر 2022.

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ويشارك المنتخب الكندي للمرة الثانية في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عبر التاريخ، بعد الأولى في مونديال المكسيك 1986.

المصدر: RT 

مونديال قطر

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