بعد قطر.. منتخب ثان يودع كأس العالم 2022 رسميا
خرج منتخب كندا رسميا من دائرة المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد هزيمته أمام كرواتيا (1-4) اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وأصبح منتخب كندا ثاني منتخب يودع مونديال قطر 2022، رسميا مبكرا من الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد مستضيف البطولة "العنابي" القطر.
وتعرض منتخب كندا للهزيمة الثانية في النسخة الحالية لنهائيات بطولة كأس العالم 2022، ويحتل المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة السادسة (F) من دون نقاط، وخرج رسميا من البطولة.
واعتلى منتخب كرواتيا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متجاوزا بفارق الأهداف نظيره المغربي، ويليهما منتخب بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.
المصدر: وكالات