إعلام عبري: إسرائيل بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين

أفادت القناة 13 العبرية بأن الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين.

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وقالت القناة 13 العبرية: "وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين، وحملتهم المسؤولية بضرورة السماح بحرية الصحافة كاملة والسماح للإسرائيليين بالتنقل بأمان".

ويأتي ذلك عقب عدة مقاطع فيديو وثقت تضامن المشجعين العرب مع القضية الفلسطينية ورفضهم الحديث مع الإعلام العبري.

المصدر: RT