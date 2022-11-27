إعلام عبري: إسرائيل بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9fi
أفادت القناة 13 العبرية بأن الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين.
وقالت القناة 13 العبرية: "وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين، وحملتهم المسؤولية بضرورة السماح بحرية الصحافة كاملة والسماح للإسرائيليين بالتنقل بأمان".
ويأتي ذلك عقب عدة مقاطع فيديو وثقت تضامن المشجعين العرب مع القضية الفلسطينية ورفضهم الحديث مع الإعلام العبري.
المصدر: RT