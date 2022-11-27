 
مباشر

إعلام عبري: إسرائيل بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين

الرياضة

إعلام عبري: إسرائيل بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9fi

أفادت القناة 13 العبرية بأن الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين.

إقرأ المزيد
مشجع يكشف خداع صحفي إسرائيلي في قطر ادعى بأنه من الإكوادور (فيديو)
مشجع يكشف خداع صحفي إسرائيلي في قطر ادعى بأنه من الإكوادور (فيديو)

وقالت القناة 13 العبرية: "وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين، وحملتهم المسؤولية بضرورة السماح بحرية الصحافة كاملة والسماح للإسرائيليين بالتنقل بأمان".

ويأتي ذلك عقب عدة مقاطع فيديو وثقت تضامن المشجعين العرب مع القضية الفلسطينية ورفضهم الحديث مع الإعلام العبري.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا