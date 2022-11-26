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مشجع يكشف خداع صحفي إسرائيلي في قطر ادعى بأنه من الإكوادور (فيديو)

أخبار العالم العربي

مشجع يكشف خداع صحفي إسرائيلي في قطر ادعى بأنه من الإكوادور (فيديو)
Legion-Media
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الكشف عن خداع صحفي إسرائيلي ادعى أنه إكوادوري، بعد رفض الجماهير العربية الحديث معه أو المشاركة في لقاءاته الصحفية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية راز شيكنيك، ادعى أنه من الإكوادور، حيث كشف أحد المشجعين هويته على الفور، وصرخ أمامه: "فلسطين حرة".

وبين الفيديو صور الصحفي على العديد من التقارير الصحفية المصورة، التي نشرتها الصحيفة على موقعها منذ أيام، إذ أن حسابه الموثق في "تويتر"، أظهر أنه يعمل في القناة 103 الإسرائيلية أيضا.

المصدر: RT

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