مشجع يكشف خداع صحفي إسرائيلي في قطر ادعى بأنه من الإكوادور (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الكشف عن خداع صحفي إسرائيلي ادعى أنه إكوادوري، بعد رفض الجماهير العربية الحديث معه أو المشاركة في لقاءاته الصحفية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية راز شيكنيك، ادعى أنه من الإكوادور، حيث كشف أحد المشجعين هويته على الفور، وصرخ أمامه: "فلسطين حرة".

وبين الفيديو صور الصحفي على العديد من التقارير الصحفية المصورة، التي نشرتها الصحيفة على موقعها منذ أيام، إذ أن حسابه الموثق في "تويتر"، أظهر أنه يعمل في القناة 103 الإسرائيلية أيضا.

صحفي إسرائيلي يتنكر بجنسية أخرى خلال تغطية كأس العالم؛ لمحاولة التملص من رفض الجماهير لوجوده. https://t.co/Jf91qecn3hpic.twitter.com/DG0X8fP8MH — شبكة غزة مباشر (@gazalivee) November 25, 2022

רז שכניק, עוז מועלם



תשמעו, לא רצינו לכתוב את הדברים האלה. תמיד חשבנו שלא אנחנו, העיתונאים, הם הסיפור. בטח לא במפעל הכי גדול של הספורט העולמי לצד האולימפיאדה. אבל אחרי עשרה ימים בדוחא, אי אפשר שלא לחלוק אתכם את מה שעובר עלינו כאן. לא מתכוונים לייפות. אנחנו מרגישים שנואים, עטופי> pic.twitter.com/nMTApXtBWb — Raz Shechnik (@RazShechnik) November 26, 2022

المصدر: RT