مشجع سعودي "يهين" صحفيا إسرائيليا (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رفض مشجع للمنتخب السعودي، الحديث مع مراسل إسرائيلي، خلال تغطية منافسات بطولة كأس العالم في قطر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر مشجع للمنتخب السعودي وهو يقول للمراسل: "أنت غير مرحب بك هنا في قطر..أنت غير مرحب بك هنا، وهناك فقط فلسطين".
✌️خلو هذه التغريدة تلف الكون كله،،— المستشار زيد نعيم الطوباسي (الايوبي)🇵🇸🇯🇴🇾🇪 (@Zaid_Alayoubi) November 26, 2022
🟥"ليس مرحباً بكم هنا".. مشجع سعودي يهين مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء حوار معه بعد مباراة #السعودية وبولندا pic.twitter.com/awcV7ZHRai
*#MumbaiTerrorAttack شاهد رد فعل مشجع #سعودي على مؤاف فاردي موفد قناة ريشت كان إلى #قطرpic.twitter.com/zOksfrgENM— جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 26, 2022
وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف هذا المشجع، مثنيين على موقفه وكلامه، حيث علق أحدهم قائلا: "خلوا هذه التغريدة تلف الكون كله.."ليس مرحباً بكم هنا".. مشجع سعودي يهين مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء حوار معه بعد مباراة السعودية وبولندا".
المصدر: RT