مشجع سعودي "يهين" صحفيا إسرائيليا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رفض ‏مشجع للمنتخب السعودي، الحديث مع مراسل إسرائيلي، خلال تغطية منافسات بطولة كأس العالم في قطر.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر مشجع للمنتخب السعودي وهو يقول للمراسل: "أنت غير مرحب بك هنا في قطر..أنت غير مرحب بك هنا، وهناك فقط فلسطين".

✌️خلو هذه التغريدة تلف الكون كله،،



🟥"ليس مرحباً بكم هنا".. مشجع سعودي يهين مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء حوار معه بعد مباراة #السعودية وبولندا pic.twitter.com/awcV7ZHRai — المستشار زيد نعيم الطوباسي (الايوبي)🇵🇸🇯🇴🇾🇪 (@Zaid_Alayoubi) November 26, 2022

*#MumbaiTerrorAttack شاهد رد فعل مشجع #سعودي على مؤاف فاردي موفد قناة ريشت كان إلى #قطرpic.twitter.com/zOksfrgENM — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 26, 2022

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف هذا المشجع، مثنيين على موقفه وكلامه، حيث علق أحدهم قائلا: "خلوا هذه التغريدة تلف الكون كله.."ليس مرحباً بكم هنا".. مشجع سعودي يهين مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء حوار معه بعد مباراة السعودية وبولندا".

المصدر: RT