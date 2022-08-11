أبرز مرشح لتدريب منتخب المغرب بعد إقالة خليلوزيتش

انفصل الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي اليوم الخميس، عن مدرب "أسود الأطلس"، وحيد خليلوزيتش، بحجة تباين الرؤى بينهما فيما يخص طريقة إعداد المنتخب لمونديال "قطر 2022".

وكشفت تقارير صحفية مغربية، أن الدولي المغربي السابق، وليد الركراكي،، هو أبرز المرشحين لتدريب المنتخب المغربي خلفا لخليلوزيتش.

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ولا يرتبط الركراكي حاليا بعقد مع أي فريق، حيث قرر في نهاية يوليو الماضي، التنحي عن تدريب الوداد الرياضي، بعدما قاده للتتويج بثنائية الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا.

واعتبرت وسائل إعلام مغربية حينها، قرار الركراكي بالرحيل عن الوداد الذي كان متمسكا به، مؤشرا على قرب توليه تدريب "أسود الأطلس" خلفا لخليلوزيتش، الذي كان مصيره حينها غامضا قبل أن تتم إقالته اليوم.

ويرتقب أن يعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، في القريب العاجل عن مدرب "أسود الأطلس" الجديد.

وستكون المهمة الأولى للركراكي في حال توليه تدريب المنتخب المغربي، قيادة "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة المونديال القطري، وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا حاملة البرونزية وكندا.

المصدر: RT