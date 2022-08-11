رسميا.. المنتخب المغربي ينفصل عن مدربه خليلوزيتش

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، انفصاله "بالتراضي" عن مدرب "أسود الأطلس"، البوسني وحيد خليلوزيتش، وذلك قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال "قطر 2022".

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان، إن هذا القرار جاء "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى (...) حول الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات" المونديال.

ولم يشر البيان إلى هوية المدرب الذي سيخلف خليلوزيتش، مؤكدا أن الاتحاد "سيوفر جميع الوسائل والإمكانيات لتهيئ الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم".

وقدم الاتحاد المغربي في بيانه "الشكر الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خاليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة".

وكان خليلوزيتش، تولى الإشراف على تدريب المنتخب المغربي في العام 2019 وقاده لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022"، لكن المدرب البوسني تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بسبب تذبذب مستوى المنتخب وخلافاته مع أبرز لاعبي "أسود الأطلس"، أبرزهم صانع ألعاب تشيلسي حكيم زياش.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا حاملة البرونزية وكندا.

المصدر: وكالات