لاعب مغربي يغيب عن معسكر أياكس بسبب تهديدات بالقتل

كشفت صحيفة De Telegraaf الهولندية أن اللاعب محمد إحتارين ذو الأصول المغربية، يغيب عن تحضيرات فريقه أياكس أمستردام للموسم الكروي الجديد، بسبب تلقيه تهديدات بالقتل من مجهولين.

وحسب الصحيفة فإن التهديدات بالقتل لم تصل إلى إحتارين من جماهير أياكس، لكن مصدرها غير واضح حتى اللحظة.

وتم منح اللاعب البالغ 20 عاما، إجازة خاصة من أجل ترتيب أموره الخاصة، وعليه فإنه لا يشارك في معسكر أياكس المقام حاليا بالنمسا، وهو الأمر الذي أكده بطل الدوري الهولندي في بيان رسمي.

وقام ألفريد شرودر، مدرب أياكس، بزيارة إحتارين في منزله، لتقديم الدعم والتأكيد على وقوفه رفقة إدارة النادي معه في هذه المحنة.

PREMIUM Aanvaller om privéredenen niet mee op trainingskamp naar Oostenrijk #Ajax#Ihattarenhttps://t.co/zxkUmqPdZ4 — Telesport Voetbal (@televoetbal) July 17, 2022

إقرأ المزيد

وتنتهي إعارة إحتارين مع أياكس مع آخر يوم من العام الجاري، حيث يمتلك النادي الهولندي حق شراء عقد اللاعب بشكل نهائي مقابل مليوني يورو تدفع ليوفنتوس، الذي اتفق على ضم اللاعب حتى عام 2025.

وأعير إحتارين من يوفنتوس إلى سمبدوريا في الفترة ما بين أغسطس 2021 ويناير 2022، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الإيطالي.

وبرز نجم إحتارين مع بي إس في أيندهوفن في الفترة ما بين 1 يناير 2019 و30 أغسطس 2021.

وخلال تلك الفترة لعب الشاب ذو الأصول المغربية، والذي كان في السابعة عشرة من عمره، 74 مباراة بجميع البطولات، هز خلالها شباك المنافسين 10 مرات، وقدم إحدى عشرة تمريرة حاسمة.

المصدر:"وكالات"