صدمة.. هالر يغادر معسكر دورتموند بسبب السرطان

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن مغادرة النجم الإيفواري، سباستيان هالر، لمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد في باد راجاز بسويسرا، بسبب مرض السرطان.

وقال بوروسيا في بيانه الرسمي إن اللاعب البالغ 28 عاما اشتكى من أنه ليس على ما يرام بعد التدريبات صباح الاثنين، وخلال الفحوصات الطبية المكثفة، تم اكتشاف ورم في الخصيتين، وخلال الأيام المقبلة، سيتم إجراء المزيد من الفحوصات في مركز طبي متخصص.

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏



Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDIpic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022

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وقال سباستيان كيل، المدير الرياضي للنادي، في هذا الشأن: جاءت هذه الأخبار اليوم بمثابة صدمة لسيباستيان هالر ولنا جميعا، تتمنى عائلة دورتموند بأكملها أن يتعافى هالر تماما في أقرب وقت ممكن وأن نتمكن من معانقته مرة أخرى قريبا، سنبذل قصارى جهدنا لضمان أفضل علاج للاعب".

وانتقل هالر مؤخرا إلى النادي الألماني قادما من نادي أياكس الهولندي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي في صفقة انتقال نهائي لمدة 4 سنوات.

يذكر أن هالر احتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع أياكس خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الجديد والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

المصدر: twitter/BVB