قناص يثير الجدل في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر (فيديو)

شهد حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر "وهران 2022"، حدثا "مثيرا للجدل"، بظهور قناص بأسفل سقف مدرجات الملعب الذي استضاف مراسم حفل الافتتاح.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لقناص، كان في وضع الاستعداد لإطلاق النار في أي لحظة، خلال الحفل الذي شهد حضور رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.

ظهور قناص في ملعب مدينة وهران الجزائرية، التي شهدت حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بحضور رئيس الجزائر وأمير قطر ونائب رئيس تركيا. pic.twitter.com/KPnGi5kMvI — ملك السلطنه (@jamlyyyyy_) June 27, 2022

وكان الإجراء الأمني المذكور "صادما"، في ظل تواجد القناص في "مكان مكشوف" داخل الملعب، كما أن سلاحه كان موجها للمدرجات، التي عرفت حضور آلاف المتفرجين أثناء الحفل.

📸| ظهور قناص جزائري 🇩🇿 من حفل افتتاح #ألعاب_البحر_الأبيض_المتوسط بمدينة #وهران

➖فرق DGSPP حاضرة لتأمين المسؤولين وعلى رأسهم رئيس #الجزائر و أمير دولة #قطر 🇶🇦 و نائب رئيس #تركيا 🇹🇷

➖يحمل قناصة Sako من #فنلندا 🇫🇮 من أفضل بنادق القناص عيار 7.62 ملم ومدى 1100 م.#وهران_في_القلبpic.twitter.com/fuFxJCzIVx — ABDELHALIM | عـبـد الـحـليـم (@shadowh55543098) June 26, 2022

ظهور قناص في ملعب مدينة وهران الجزائرية، التي شهدت حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بحضور رئيس #الجزائر وأمير #قطر ونائب رئيس #تركيا. pic.twitter.com/JMRJ5BRkEw — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) June 27, 2022

واستضاف ملعب "وهران" الجديد، السبت، حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في نسختها الـ19.

وتشارك في الدورة 26 دولة في 24 رياضة مختلفة، يتنافس فيها 3390 رياضيا ورياضية، سيخوضون 244 مسابقة وحدثا رياضيا، وتستمر المنافسات حتى السادس من يوليو القادم.

المصدر: وكالات