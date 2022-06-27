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قناص يثير الجدل في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر (فيديو)

الرياضة

قناص يثير الجدل في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر (فيديو)
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شهد حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر "وهران 2022"، حدثا "مثيرا للجدل"، بظهور قناص بأسفل سقف مدرجات الملعب الذي استضاف مراسم حفل الافتتاح.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لقناص، كان في وضع الاستعداد لإطلاق النار في أي لحظة، خلال الحفل الذي شهد حضور رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.

وكان الإجراء الأمني المذكور "صادما"، في ظل تواجد القناص في "مكان مكشوف" داخل الملعب، كما أن سلاحه كان موجها للمدرجات، التي عرفت حضور آلاف المتفرجين أثناء الحفل.

واستضاف ملعب "وهران" الجديد، السبت، حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في نسختها الـ19.

وتشارك في الدورة 26 دولة في 24 رياضة مختلفة، يتنافس فيها 3390 رياضيا ورياضية، سيخوضون 244 مسابقة وحدثا رياضيا، وتستمر المنافسات حتى السادس من يوليو القادم.

المصدر: وكالات

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