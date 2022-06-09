بعد وفائه بوعده.. رونالدو يتلقى هدية تخلد هدفه التاريخي (فيديو)

أهدى خابيير غارسيا رئيس نادي كومبوستيلا الإسباني، إلى اللاعب البرازيلي السابق رونالدو نازاريو قميصا للفريق يحمل اسمه ورقم 96 تكريما لأدائه التاريخي على ملعب سان لازارو في عام 1996.

وفي يوم 12 أكتوبر من ذلك العام، تألق رونالدو، الذي كان يلعب لصالح برشلونة آنذاك، في واحدة من أفضل المباريات في تاريخ الدوري الإسباني بعدما تسلم الكرة من نصف ملعب سان لازارو، معقل كومبوستيلا، وراوغ كل المنافسين الذين مروا في طريقه حتى أسكن الكرة الشباك.

12/10/96



Compostela vs Barcelona



Ronaldo “𝘖 𝘍𝘦𝘯𝘰𝘮𝘦𝘯𝘰” pic.twitter.com/ek1Gm33j57 — My Greatest 11 (@MyGreatest11) October 12, 2021

وأبرز النادي الجاليسي الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثالثة أنه "بعدما قطع طريق كومبوستيلا، أردنا أن نفعل شيئا من أجله، وقررنا أن نتذكر واحدا من أفضل أهدافه. لا شك أن هذه التحفة الفنية في سان لازارو أصبحت علامة في تاريخ كرة القدم".

TIL that Ronaldo jumps on the pushy! What a legend, riding the entire Camino de Santiago de Compostela after his team (Real Valladolid) were promoted back to La Liga pic.twitter.com/MkByya4TSe — velokicks (@velokicks) June 9, 2022

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ووصل رئيس نادي بلد الوليد، رونالدو نازاريو إلى ميدان أوبرادويرو في كومبوستيلا أمس الأربعاء بعدما قطع هذا الطريق المقدس، تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه في حال تأهل ناديه إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

المصدر: "وكالات"