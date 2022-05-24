مدرب ريال مدريد يعلق على قرار مبابي.. ويكشف عن "سلاحه" ضد ليفربول

أكد الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، جاهزية فريقه للمواجهة الصعبة ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، السبت المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الفريق بخير، وتوجد مشكلة صغيرة فقط لمارسيلو، سيتعافى منها في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "ألابا بخير، والفريق بحالة جيدة وسعداء، والأجواء جيدة، وآمالنا كبيرة بوجودنا في النهائي".

وعلق الإيطالي على سؤال حول قرار مبابي بالبقاء في باريس، قائلا: "لا نتحدث أبدا عن لاعبين آخرين في أندية أخرى، ونحترم القرارات التي يتخذونها، وعلينا فقط التفكير في النهائي".

وواصل أنشيلوتي: "الفوز صعب، سواء بالليغا أو دوري الأبطال، لكنهما بطولتان مختلفتان، وفي دوري الأبطال لا يمكن أن تفشل، أما في الليغا يمكنك التعافي حين تسقط".

وتابع: "المنافسة كل عام، وخاصة أوروبيا، تزداد صعوبة، وهناك العديد من الفرق التي تطمح لحصد اللقب، ولعب النهائي هو نجاح بالفعل، حيث لعبنا 4 نهائيات خلال 8 سنوات، وهو أمر هائل".

واستطرد المدرب الإيطالي المخضرم (62 عاما): "لقد خاض الكثير من اللاعبين الموجودين هنا 4 نهائيات بدوري الأبطال، بالنسبة لي هو النهائي الثاني مع الفريق، لذلك يجب أن أسألهم كيف أستعد للنهائي".

وأوضح: "سيكون نجاحا كبيرا بالنسبة لي أن أكون أول مدرب يفوز بـ4 بطولات دوري أبطال أوروبا، لكنني لست مهووسا بالألقاب الفردية".

وأشار أنشيلوتي إلى إمكانية اعتماده على رودريغو في التشكيلة الأساسية ضد ليفربول، مؤكدا أن "المباراة لا تحتاج 11 لاعبا فقط بل الفريق بأكمله".

واختتم كارلو أنشيلوتي: "لقد لعبنا ضد أفضل الفرق في العالم من الناحية البدنية، بجانب التنظيم والجودة، لذلك لا أعتقد أن الجانب البدني سيكون العامل الحاسم".

المصدر: وكالات