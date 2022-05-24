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شاهد.. الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022

الرياضة

شاهد.. الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022
Legion-Media
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء، عن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد، يوم السبت المقبل على ملعب "فرنسا" بالعاصمة باريس.

وحافظت كرة النسخة الحالية من نهائي دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ"، والتي تقدمها شركة أديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية، على شكلها التقليدي بالنجوم التي ميزت تصميم كرات المسابقة منذ سنوات طويلة، لكنها صبغت باللون الفضي الذي يميز ملعب "فرنسا الدولي" بالعاصمة باريس.

ويبحث ريال مديد عن لقبه الـ14 في تاريخه، لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بينما يسعى ليفربول للفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه، والثأر من ريال مدريد لخسارته أمامه في نهائي 2018.

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المصدر: وكالات 

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