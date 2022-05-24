شاهد.. الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء، عن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد، يوم السبت المقبل على ملعب "فرنسا" بالعاصمة باريس.
وحافظت كرة النسخة الحالية من نهائي دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ"، والتي تقدمها شركة أديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية، على شكلها التقليدي بالنجوم التي ميزت تصميم كرات المسابقة منذ سنوات طويلة، لكنها صبغت باللون الفضي الذي يميز ملعب "فرنسا الدولي" بالعاصمة باريس.
The official #UCLfinal match ball is here 🤩#UCL x @adidasfootballpic.twitter.com/ZxTHrZG14w— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022
ويبحث ريال مديد عن لقبه الـ14 في تاريخه، لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بينما يسعى ليفربول للفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه، والثأر من ريال مدريد لخسارته أمامه في نهائي 2018.
#UCLfinal week is here! 👊— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 23, 2022
Who will lift the trophy in Paris? pic.twitter.com/b11Dr7qdfR
المصدر: وكالات