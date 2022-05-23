فالفيردي يرد على تصريحات صلاح حول ريال مدريد

رد الأوروغوياني، فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، على تصريحات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بشأن مواجهة "الميرينغي" في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان صلاح قد كشف عن رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي، وذلك قبل لقاء الفريق الملكي وضيفه مانشستر سيتي، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وقال فالفيردي وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، بشأن ما إذا كانت تصريحات صلاح تحفزه قبل نهائي "التشامبيونز ليغ": "نعم.. من الواضح أنها كلمات يمكن لأي شخص أن يفهمها بالطريقة التي يريدها".

وأضاف النجم الأورغوياني، البالغ من العمر 23 عاما: "أنا منافس لصلاح، والأمر يشبه التقليل من قيمة شعار ريال مدريد ولاعبيه".

وتابع: "كل ما علينا فعله هو أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول إظهار سبب وصولنا إلى المباراة النهائية.. ونأمل أن نمنح الجمهور وريال مدريد كأسا أخرى".

ويسعى محمد صلاح (29 عاما) للفوز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، والثأر لخسارة نهائي 2018 أمام ريال مدريد بالذات (1-3)، وغادر "الفرعون" المصري الملعب، في الشوط الأول من تلك المباراة، بسبب الإصابة بعد احتكاك مع سيرخيو راموس، مدافع نادي باريس سان جيرمان الحالي.

المصدر: وكالات