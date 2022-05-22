الجزائري رياض محرز يصبح أكثر إفريقي تتويجا بلقب "البريميرليغ" متشاركا الإنجاز مع دروغبا

حقق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي البالغ 31 عاما إنجازا تاريخيا، بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحقق السيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، بعد فوزه اليوم في الجولة الأخيرة على أستون فيلا بنتيجة 3-2.

ويعد هذا اللقب هو الرابع في مسيرة محرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل الرقم القياسي للإيفواري ديدييه دروغبا، أسطورة تشيلسي، كأكثر لاعب إفريقي تتويجا بالبطولة.

MAKE THAT 4 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/D8lqCRXNgx — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 22, 2022

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وحقق محرز ألقابه الأربعة، بواقع: لقب واحد مع ليستر سيتي في موسم 2015/2016، وثلاثة ألقاب مع مانشستر سيتي في مواسم 2018/2019 و2020/2021 و2021/2022.

ونشر النجم الجزائري عبر حسابه في "تويتر" صورة له وهو يعانق فرحا كأس "البريميرليغ" بيده اليمنى، ورافعا 4 أصابع من يده اليسرى، وأرفقها بالقول: "لقد فعلت ذلك 4 مرات".

المصدر: RT