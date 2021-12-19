الروسي روبليف يتوج موسمه بلقب بطولة "مبادلة" للتنس في أبو ظبي (فيديو وصور)

توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطولة "مبادلة" الاستعراضية بكرة المضرب التي استضافتها أبوظبي الإماراتية، بفوزه في المباراة النهائية على البريطاني آندي موراي بمجموعتين دون مقابل.

واختتم روبليف موسم 2021 بأفضل طريقة ممكنة بفوزه بلقب بطولة "مبادلة" بعد أن حسم النهائي أمام موراي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و7-6، خلال ساعة ونصف تقريبا.

المصنف الخامس عالمياً الروسي أندريه روبليف يحقق الفوز على أندي موراي بمجموعتين دون رد ليخطف لقبه الأول في بطولة مبادلة#بطولة_مبادلة_العالمية_للتنس#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/tnhFqihgkh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 18, 2021

وروبليف هو أول روسي يفوز بلقب البطولة الاستعراضية.

الروسي أندريه روبليف يتوج بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس#بطولة_مبادلة_العالمية_للتنس#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/EPcgHmB6OA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 18, 2021

وتسلم روبليف كأس النسخة الـ13 من البطولة من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الوزير الإماراتي للتسامح والتعايش، فيما سلم الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الكأس الفضية لموراي.

وقبل انطلاق المباراة النهائية، شهد مركز التنس الدولي في أبو ظبي مباراة تحديد المركز الثالث بين الإسباني رافائيل نادال والكندي دينس شابوفالوف، والتي حسمها النجم الكندي بشوط فاصل.

Super Shapo wins the 𝙗𝙖𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙚𝙛𝙩𝙞𝙚𝙨 to take 3rd at #MWTC 💪#MakeWayForTheBest | @denis_shapopic.twitter.com/GAK1DLY4l6 — Mubadala World Tennis Championship (@MubadalaWTC) December 18, 2021

الكندي دينيس شابوفالوف يتفوق على الإسباني نادال في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع#بطولة_مبادلة_العالمية_للتنس#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/gawyRI1tpi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 18, 2021

المصدر: وكالات



