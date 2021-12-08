مدرب منتخب مصر يتقدم بطلب للجهاز المعاون له قبيل مواجهة الأردن

طلب مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، من الجهاز الفني المعاون له، إعداد تقرير مفصل عن كل لاعب متواجد حاليا مع منتخب "الفراعنة" في بطولة كأس العرب.

وقال الإعلامي المصري محمد شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" على فضائية "ETC"، إن المدرب البرتغالي طلب من محلل أداء المنتخب المصري بإعداد تقرير مفصل عن كل لاعب في المنتخب الوطني خلال مشاركة "الفراعنة" في بطولة كأس العرب، على أن يتم تسليم التقرير قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتابع شبانة: "كيروش شدد على أن يتضمن كل تقرير عدد دقائق اللعب، مسافة الجري لكل لاعب، معدل التسديد أو قطع الكرة، استخلاص الكرة، عدد التمريرات ودقتها، الالتحامات الهوائية والأرضية، والخريطة الحرارية لتحرك كل لاعب في أرض الملعب لمعرفة مدى التزام اللاعبين بالتعليمات والانضباط التكتيكي".

وكان المنتخب المصري، ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، في صدارة المجموعة الرابعة، بعد تعادله أمس الثلاثاء مع الجزائر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وضرب المنتخب المصري موعدا مع الأردن في دور الثمانية، ومن المقرر أن تقام المباراة السبت المقبل.

المصدر: البلد