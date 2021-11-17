السويسري فيدرر يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة

أبلغ السويسري روجر فيدرر وسائل إعلام محلية، أنه سيغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ومن غير المرجح أن يعود إلى البطولات قبل منتصف 2022 ، حيث يتعافى من عدة جراحات في الركبة.

وقال فيدرر (40 عاما) المصنف الأول عالميا سابقا، إنه سيكون "مندهشا بشدة" إذا تمكن من اللعب في بطولة ويمبلدون، وهي المسابقة التي أحرز لقبها ثماني مرات، لكن لقبه الأخير فيها كان عام 2017.

وأكد الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أنه سيكون بوسعه الركض في يناير المقبل، بينما سيعود إلى المران في الملعب بحلول مارس أو أبريل العام المقبل.

ونقل موقع صحيفة "لوماتان" على الإنترنت عن فيدرر قوله "أحتاج إلى التحلي بصبر شديد ومنح الوقت لركبتي من أجل التعافي. الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة".

Official. Roger Federer confirms, that he will not be playing the Australian Open. He casts doubt over his Wimbledon participation in 2022. He told @Lematinch: «I would be incredibly surprised, if I would be playing again already in Wimbledon.» #Federerpic.twitter.com/UPZOojVOSx — Simon Häring (@_shaering) November 17, 2021

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ولم يرد وكيل فيدرر على طلب للتعليق على الأمر.

ويتساوى فيدرر مع رفائيل نادال ونوفاك دجوكوفيتش في قائمة الأكثر حصدا لألقاب البطولات الكبرى في منافسات فردي الرجال للتنس.

وخضع فيدرر لجراحتين في الركبة في 2020 وابتعد عن البطولات لأكثر من عام واحد، ثم عاد في مارس، لكنه شارك في 13 مباراة فقط خلال العام الجاري.

وانسحب فيدرر من بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو بعدما فاز في مباراته بالدور الثالث حتى يكون جاهزا للعب في ويمبلدون، لكنه خسر في دور الثمانية بالبطولة المقامة على الملاعب العشبية، وقبل شهر واحد من بلوغ عامه الـ 40.

وتسببت إصابة أخرى في الركبة في غياب فيدرر عن بطولة أمريكا المفتوحة، وخضع لجراحة جديدة.

ولم يحرز فيدرر لقبا في البطولات الكبرى منذ تتويجه في أستراليا المفتوحة 2018، لكن السويسري المخضرم قال إنه لا يزال يبحث عن "معجزة" لتعزيز سجله.

وقال فيدرر "حياتي لن تنهار إذا لم أشارك في نهائي بطولة كبرى مرة أخرى، لكن سيكون الهدف الأهم هو العودة. وفي الواقع ما أزال أثق في ذلك. ما أزال أثق في حدوث مثل هذه المعجزات".

المصدر: رويترز