مدفيديف يفوز على زفيريف ويصعد إلى نصف نهائي البطولة الختامية لمحترفي التنس

تغلب الروسي دانييل مدفيديف على الألماني ألكسندر زفيريف بالمباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في تورينو الإيطالية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الختامية لمحترفي التنس.

وتمكن مدفيديف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 6-3 و6-7 و7-6، خلال ساعتين و35 دقيقة.

Stayed cool 😎



The moment @DaniilMedwed defeated Zverev in their tight Turin meeting!#NittoATPFinalspic.twitter.com/yb8xkYpHcy — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2021

وهذا الفوز الثاني على التوالي للنجم الروسي (حامل اللقب) بعد الأول في الجولة الأولى على البولندي هوبيرت هوركاش، ليصعد إلى نصف نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 7.2 مليون دولار، والتي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

The first man through to the #NittoATPFinals last 4 🙌



After Berrettini's withdrawal, @DaniilMedwed qualifies for the semi-finals in Torino! pic.twitter.com/sgUTM5NoqR — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2021

ويأتي تأهل مدفيديف إلى المربع الذهبي عن المجموعة الحمراء بعد تأكيد انسحاب الإيطالي ماتيو بيريتيني من البطولة، والذي سبق له الانسحاب في الجولة الأولى خلال المباراة التي جمعته مع زفيريف بسبب الإصابة.

وهذه أول سنة تستضيف فيها مدينة تورينو البطولة الختامية، وستستضيفها لغاية عام 2025، بعد 12 عاما أقيمت خلالها في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: rsport.ria.ru