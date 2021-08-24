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أرسنال يؤكد جاهزية نجمه أوديغارد لكأس الأندية الإنجليزية

الرياضة

أرسنال يؤكد جاهزية نجمه أوديغارد لكأس الأندية الإنجليزية
AFP TOLGA AKMEN
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أعلن أرسنال أن لاعبه المنضم حديثا، مارتن أوديغارد، بات جاهزا لمواجهة وست بروميتش ألبيون، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، يوم الأربعاء.

بينما عاد المهاجم ألكسندر لاكازيت إلى المران بعد التعافي من كوفيد-19.

ويحتل أرسنال المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة في أول جولتين، وقال مدربه ميكل أرتيتا إن التشكيلة تأثرت بالغيابات بسبب الإصابات وفيروس كورونا.

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وتعاقد أرسنال مع النرويجي أوديغارد من ريال مدريد بعقد نهائي منذ أيام، لكن اللاعب البالغ 22 عاما غاب عن الهزيمة 2-0 أمام تشيلسي بسبب أمور تتعلق بتأشيرة الدخول.

وكان لاكازيت ضمن أربعة لاعبين غابوا عن الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام برنتفورد الوافد الجديد بسبب الإصابة بكوفيد-19.

ولن يستطيع المدافع بن وايت، المنضم حديثا لأرسنال، والذي أصيب بالفيروس قبل مباراة الجولة الماضية، اللعب في مباراة الكأس يوم غد الأربعاء، مع مراقبة حالته الصحية قبل اللعب في ضيافة مانشستر سيتي، حامل اللقب في الدوري الممتاز، يوم السبت المقبل.

وعاد المدافعون هيكتور بيلرين وغابرييل ماغالياس وكيران تيرني، إلى جانب المهاجم غابرييل مارتينيلي، إلى المران، لكن سيستمر غياب توماس بارتي وإيدي نكيتا لأسبوع واحد على الأقل.

المصدر: "رويترز"

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