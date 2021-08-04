أولمبياد طوكيو.. الأمريكية ماكلافلين تحطم الرقم العالمي في 400 م حواجز

حطمت الأمريكية سيدني ماكلافلين، رقمها القياسي العالمي بعد صراع ناري مع مواطنتها وغريمتها دليلة محمد، في طريقها إلى إحراز ذهبية 400 متر حواجز في أولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء.

وسجلت ماكلافلين البالغة 21 عاما، 51.46 ثانية، لتحسن رقمها السابق البالغ 51.90 ثانية، أمام حاملة اللقب وبطلة العالم دليلة محمد التي نزلت أيضا تحت الرقم العالمي السابق (51.58 ثانية)، فيما نالت الهولندية فيمكي بول البرونزية (52.03 ثانية).

وجاء تحطيم ماكلافلين لرقمها العالمي، في سيناريو مشابه لما حصل قبل يوم عندما حطم النرويجي كارستن فارهولم رقمه في السباق عينه لدى الرجال ونزل وصيفه تحت الرقم العالمي السابق.

وهذا أول لقب أولمبي لماكلافلين، الوجه الصاعد بقوة في عالم ألعاب القوى.

وقالت ماكلافلين التي تحتفل بعيد ميلادها الـ22 بعد ثلاثة أيام "يا له من سباق رائع. أنا ممتنة للتواجد هنا وتمثيل بلادي في هذا السباق الرائع".

وكانت ماكلافلين، شاركت في أولمبياد ريو 2016 بعمر الـ16، عندما أصبحت أصغر متأهلة من بلادها إلى الألعاب منذ 1972.

المصدر: وكالات