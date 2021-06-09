ظهور مرتقب لكيم كاردشيان على حلبة الفنون القتالية المختلطة!

ردت المقاتلة البرازيلية أماندا نونيز على تصريحات الأمريكي دانا وايت رئيس اتحاد UFC الذي تساءل: هل يمكنكم تخيل ما سيحدث إذا أرادت كيم كاردشيان مواجهة أماندا نونيز؟

وكتبت نونيز "تدوينة" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" قالت فيها: "يا كيم، هيا لنفعل ذلك، أضحك، نونيز ضد كاردشيان!".

Ким Кардашьян в октагоне? Такое возможно? 😳



Чемпионка UFC Аманда Нуньес считает, что да. Она вызвала поп-диву на поединок. А все из-за Дэйны Уайта и Флойда Мейвезера 😱https://t.co/apmAHV5BZypic.twitter.com/fEa1OiWaQR — Матч ТВ (@MatchTV) June 9, 2021

وجاء ذلك بعد أن انتقد دانا وايت النزال الاستعراضي من 8 جولات، بين مواطنيه الملاكم فلويد مايويذر بطل العالم السابق في 5 أوزان مختلفة، ونجم موقع "يوتيوب" لوغان بول، يوم لاثنين الماضي، والذي لم يسفر عن نتيجة، لأن النزال لم يدخل في سجل الملاكمة الاحترافية، ولعدم وجود حكام على الحلبة لاحتساب النقاط، وعدم فوز أحد منهما بالضربة القاضية.

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ونقل موقع "bjpenn" عن دانا وايت قوله: "لم يكن يشبه الملاكمة. ولكن سيكون هناك دائما طلب على مثل هذه الأشياء. سيكون هناك دائما أشخاص على استعداد لدفع 50 دولارا لمشاهدة نزال مثل هذا. هل يمكنكم تخيل ما سيحدث إذا أرادت كيم كارداشيان مواجهة أماندا نونيز؟ ما مدى روعة هذه المواجهة برأيكم؟ ولكن دعونا نرتاح من ذلك، اللعنة".

يذكر أن أماندا نونيز (33 عاما) هي بطلة اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين.

أما كيمبرلي نويل كارداشيان ويست المعروفة بالاسم المختصر كيم كارداشيان، ولدت في 21 أكتوبر عام 1980 في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، من أب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية، وهي شخصية تلفزيون وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي وعارضة أزياء أمريكية، اكتسبت اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز. وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج، وأصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجرا.

المصدر: وكالات