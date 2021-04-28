دوري أبطال أوروبا يتحكم بمستقبل "الفتى الذهبي" هالاند

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن مستقبل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند الألماني، متعلق بتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، من عدمه.

وقالت "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن بوروسيا دورتموند يرغب في الاحتفاظ بنجمه الشاب هالاند لموسم واحد على الأقل، ولكن للقيام بذلك، سيتعين عليه التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير، أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن دورتموند لن يقبل الاستغناء عن "الفتى الذهبي" بأقل من 150 مليون يورو، على الرغم من وجود شرط في عقد اللاعب يمنحه حق الرحيل في صيف 2022 مقابل نصف هذا المبلغ فقط.

ويعد إيرلينغ هالاند (20 عاما)، هدفا مهما للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف القادم، ومن بينها قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

ويحتل بوروسيا دورتموند حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني "البوندسليغا"، بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع، وذلك قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

المصدر: وكالات