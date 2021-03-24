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رونالدو يضع شرطا للعودة إلى ريال مدريد

الرياضة

رونالدو يضع شرطا للعودة إلى ريال مدريد
Reuters
صورة أرشيفية للبرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص فريقه السابق ريال مدريد
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ذكر تقرير لإذاعة "كادنيا كوبي" الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وضع شرطا وحيدا من أجل العودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وحسب تقرير الإذاعة الإسبانية، فإن رونالدو اشترط تلقيه اتصالا من مسؤولي ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة، من أجل الموافقة على ارتداء قميص الفريق الملكي مرة أخرى.

وأضاف التقرير، أن رونالدو على استعداد لترك يوفنتوس والعودة لريال مدريد وإنهاء مسيرته الكروية في صفوف "الميرينغي"، وهو مقتنع بأنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه للريال.

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وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالعودة لريال مدريد، بعد 3 سنوات من رحيله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن فشل في قيادة "السيدة العجوز" لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة "السيدة العجوز" في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، حيث يتقاضى راتبا سنويا قدره 31 مليون يورو، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على خزينة يوفنتوس، الذي يعاني من أزمة مالية، جراء جائحة كورونا، على غرار بقية الأندية.

المصدر: cope.es

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