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إسرائيل يتجرع هزيمة مريرة ويفشل في تحقيق إنجاز نادر في "UFC"

الرياضة

إسرائيل يتجرع هزيمة مريرة ويفشل في تحقيق إنجاز نادر في
UFC @ufc/twitter
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فشل حامل حزام الوزن المتوسط في منظمة "UFC"، النيجيري إسرائيل أديسانيا، في أن يصبح بطلا لحزامين مختلفين، بعد أن تكبد الهزيمة في نزال على حزام فئة الوزن الخفيف الثقيل، أمس السبت.

وجاءت خسارة إسرائيل، على يد البولندي يان بلاهوفيتش، في النزال الرئيسي لأمسية "UFC 259" للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت منافساتها في لاس فيغاس. 

وتغلب بلاهوفيتش على إسرائيل بإجماع القضاة (49-46، 49-45، 49-45)، ليحافظ البولندي على حزام وزن خفيف الثقيل، ويلحق الخسارة الأولى بإسرائيل، الذي حقق 20 فوزا قبل هذا النزال.

ورفع بلاهوفيتش سجله إلى 28 فوزا مقابل 8 هزائم.

المصدر: .sport-express.ru

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