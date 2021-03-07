إسرائيل يتجرع هزيمة مريرة ويفشل في تحقيق إنجاز نادر في "UFC"

فشل حامل حزام الوزن المتوسط في منظمة "UFC"، النيجيري إسرائيل أديسانيا، في أن يصبح بطلا لحزامين مختلفين، بعد أن تكبد الهزيمة في نزال على حزام فئة الوزن الخفيف الثقيل، أمس السبت.

وجاءت خسارة إسرائيل، على يد البولندي يان بلاهوفيتش، في النزال الرئيسي لأمسية "UFC 259" للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت منافساتها في لاس فيغاس.

Jan Blachowicz in full control over Israel Adesanya to end round 5 😳 #UFC259



(via @ufc)pic.twitter.com/wgdWd1x1rt — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2021

وتغلب بلاهوفيتش على إسرائيل بإجماع القضاة (49-46، 49-45، 49-45)، ليحافظ البولندي على حزام وزن خفيف الثقيل، ويلحق الخسارة الأولى بإسرائيل، الذي حقق 20 فوزا قبل هذا النزال.

Jan Blachowicz UPSETS Israel Adesanya and hands him his first career loss 🤯#UFC259



(via @ufc)pic.twitter.com/YOPdKWnc7n — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2021

ورفع بلاهوفيتش سجله إلى 28 فوزا مقابل 8 هزائم.

المصدر: .sport-express.ru