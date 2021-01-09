الروسية غاسانوفا تطيح ببليسكوفا من بطولة أبوظبي للتنس

فجرت الروسية أناستاسيا غاسانوفا، مفاجأة مدوية اليوم السبت، في بطولة أبوظبي للتنس، بعدما بلغت الدور الثالث بفوزها على المصنفة أولى عالميا سابقا، التشيكية كارولينا بليسكوفا.

ونجحت اللاعبة الروسية الصاعدة من التصفيات، في الفوز على منافستها التشيكية المخضرمة والمصنفة السادسة عالميا حاليا، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة 6-2، و6-4، بعد مباراة استمرت 72 دقيقة فقط.

وقالت غاسانوفا للصحفيين بعد المباراة، وقد ظهرت عليها علامات السعادة البالغة: "لم أكن أنا على أرض الملعب".

وأضافت: "لا أصدق ما حدث فعلا. لكنني قلت لنفسي اليوم بعد النهوض من النوم.. لم لا؟ هل من سبب يمنعني من الفوز بالمباراة؟ في الحقيقة توقعت الهزيمة خلال التصفيات أو ما شابه. لكنني واصلت تشجيع نفسي من أجل الفوز".

وستلتقي صاحبة الـ21 عاما في الدور المقبل، مع الإسبانية سارة سوريبس تورمو، المصنفة 66 عالميا.

وكانت غاسانوفا، المصنفة 292 عالميا، فازت في أول مباراة لها على مستوى بطولات المحترفات، عندما تجاوزت الدور الأول لبطولة أبوظبي، لتضرب موعدا مع بليسكوفا وتخوض أول مواجهة لها مع لاعبة تنتمي لقائمة أول 100 مصنفة على مستوى العالم.

المصدر: رويترز